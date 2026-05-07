Компани не согласен, что «Бавария» уступила «ПСЖ» по игре: «Если вы увидели их явное преимущество, значит, у вас зрение лучше моего. Я видел борьбу равных команд»

Тренер «Баварии» Венсан Компани не считает, что его команду уступила «ПСЖ» по игре в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Команды сыграли вничью 1:1, и парижане вышли в финал по сумме двух матчей (6:5).

«Я не согласен [что “Бавария” уступила по игре]. Среди многих вещей, которые “ПСЖ” делает очень хорошо, — прессинг и атака свободного пространства нападающими. Я не думаю, что они смогли реализовать эту часть игрового плана, потому что мы хорошо владели мячом.

Наши игроки часто оказывались в опасных позициях, но именно в момент для навеса или завершающего паса «ПСЖ» очень хорошо оборонялся. Конечно, нужно упомянуть и решения [судей].

Если бы мы выиграли этот матч, обсуждалось бы то, что «ПСЖ» не сделал всего, что обычно делает. Мы недовольны некоторыми [судейскими] решениями, но я выражаю большое уважение «ПСЖ» и поздравляю их.

Если в этом матче вы видели явное преимущество команды, значит, у вас зрение лучше, чем у меня. Я видел, как две равные команды боролись изо всех сил. Эти судейские решения не могут решить исход матча", — сказал Компани.

