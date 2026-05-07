У Вальверде черепно-мозговая травма после драки с Тчуамени. Хавбек «Реала» пропустит до 14 дней

Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала» — уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы, также сообщалось, что после повреждения он испытывал проблемы с памятью.
Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб начал дисциплинарное разбирательство в отношении обоих футболистов.
Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что Вальверде уже находится дома в хорошем состоянии. Игрок пропустит от 10 до 14 дней в соответствии с рекомендациями для его диагноза.
Драка Вальверде и Тчуамени. Главное.