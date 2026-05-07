Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»

Я не собирался высказываться до конца сезона. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и я держал свою злость и обиду при себе. Мы потратили впустую еще один год, и я не был в положении, чтобы публиковать что-то в соцсетях, когда должен был что-то показывать исключительно на поле, и я думаю, что именно это я и сделал. Поэтому я больше всех опечален и огорчен тем, что прохожу через эту ситуацию, из-за которой не смогу принять участие в следующем матче по медицинским показаниям. Я всегда выкладывался на все сто, до самого конца, и мне больнее всех от того, что я не смогу сыграть.