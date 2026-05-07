Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сделал заявление относительно конфликта с Орельеном Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки. Клуб начал дисциплинарное разбирательство.

"Вчера у меня произошел инцидент с партнером по команде во время тренировки. Усталость от соревнований и разочарование привели к тому, что все вышло из-под контроля.

Такое может случаться в раздевалке и обычно разрешается внутри команды, без того, чтобы становиться достоянием общественности. Очевидно, кто-то стоит за этим, быстро распространяя историю, и в сезоне без титулов, когда «Реал» находится под пристальным вниманием, всему придают преувеличенное значение.

Сегодня у нас возникло еще одно разногласие. Во время спора я случайно ударился о стол, немного порезав лоб, что потребовало обычного визита в больницу. Мой партнер по команде не бил меня, и я не бил его, хотя я понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались или что это было намеренно, но это не так.

Я чувствую, что моя злость по поводу ситуации, мое разочарование от того, что некоторые из нас не выкладываются на все сто в концовке сезона, подтолкнули меня к ссоре с партнером.

Мне жаль. Мне по-настоящему жаль, потому что эта ситуация ранит меня, этот момент, через который мы проходим, ранит меня. «Реал Мадрид» — одна из самых важных вещей в моей жизни, и я не могу оставаться равнодушным. В результате все накопилось и вылилось в бессмысленную ссору, нанося ущерб моему имиджу и давая почву для сомнений, выдуманных историй, клеветы и подливания масла в огонь несчастного случая.

Я не сомневаюсь, что любые разногласия, которые у нас могут быть вне поля, прекращаются на поле, и если придется защищать [партнера] внутри стадиона, я буду первым.

Я не собирался высказываться до конца сезона. Мы вылетели из Лиги чемпионов, и я держал свою злость и обиду при себе. Мы потратили впустую еще один год, и я не был в положении, чтобы публиковать что-то в соцсетях, когда должен был что-то показывать исключительно на поле, и я думаю, что именно это я и сделал. Поэтому я больше всех опечален и огорчен тем, что прохожу через эту ситуацию, из-за которой не смогу принять участие в следующем матче по медицинским показаниям. Я всегда выкладывался на все сто, до самого конца, и мне больнее всех от того, что я не смогу сыграть.

Я в распоряжении клуба и моих партнеров по команде и готов сотрудничать при принятии любого решения, которое они сочтут необходимым.

Спасибо", — написал уругваец в сторис инстаграма.