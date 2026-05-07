Мусаев о победе над «Динамо» в финале Пути РПЛ: «Это был один из самых важных матчей в истории “Краснодара”. Эмоции от победы — наше главное топливо»

— Вы изначально готовились к серии пенальти?
— Конечно, много тренировали, проделана большая аналитическая работа.
— Что сказал Сергей Николаевич [Галицкий]? Поздравил?
— Пока ни с кем не говорил еще. Самое главное — сделать последний шаг, чтобы поздравлять. Один шаг в Кубке и два — в чемпионате.
Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоций. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка.
Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы — это главное наше топливо, — сказал Мусаев.