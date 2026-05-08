Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Брага
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Шахтер
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
Краснодар
0
:
Динамо
0
Гусев о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Вы видели какой‑то комплекс? Его нет ни перед кем. “Динамо” показало, что может переигрывать чемпионов — не хватило забитых г

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что в матче с «Краснодаром» его команда показала способность переигрывать чемпионов.

Источник: Спортс‘’

В ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые уступили в серии пенальти (0:0, пенальти — 5:6). 11 мая «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

— Есть ли у команды комплекс «Краснодара»? Какая мотивация будет на следующую игру?

— Вы видели сегодня какой‑то комплекс? О каком комплексе вы говорите? Его нет ни перед кем. Настрой на следующую игру будет максимальный.

— Чего не хватило для победы?

— И тактически, и физически все было нормально. Не хватило забитых голов. Это единственное. Были подходы, заходили в штрафную. Да, «Краснодар» иногда перехватывал инициативу, во втором тайме мы ее перехватили. Надо было выжать максимум.

— Что изменится в вашей игре с «Краснодаром» в РПЛ в понедельник?

— Что‑то поменяется. Надо посмотреть, что у нас по повреждениям, какие футболисты смогут помочь.

— Как оцените сэйв Скопинцева носом?

— Честно, не видел. Видел, что вытащил удар, он молодец.

— Почему сняли с игры Бителло? Понимали, что близится серия пенальти?

— Понимал. Это уже игроки просили, Бителло подошел сказал, что у него задняя [поверхность бедра болит]. И Макс Осипенко показал, что ему нужно [замениться]. Если бы все было нормально, я бы их не менял.

— Какой итог весенней части сезона для команды под вашим руководством вы можете подвести?

— За прошедший матч ребятам огромное спасибо. Показали, что могут переигрывать чемпионов. Итог не мне подводить, для этого есть руководители. Мое дело — готовить команду к следующей игре, — сказал Гусев.