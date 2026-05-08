Гусев о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Вы видели какой‑то комплекс? Его нет ни перед кем. “Динамо” показало, что может переигрывать чемпионов — не хватило забитых г

В ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые уступили в серии пенальти (0:0, пенальти — 5:6). 11 мая «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Мир РПЛ.
— Есть ли у команды комплекс «Краснодара»? Какая мотивация будет на следующую игру?
— Вы видели сегодня какой‑то комплекс? О каком комплексе вы говорите? Его нет ни перед кем. Настрой на следующую игру будет максимальный.
— Чего не хватило для победы?
— И тактически, и физически все было нормально. Не хватило забитых голов. Это единственное. Были подходы, заходили в штрафную. Да, «Краснодар» иногда перехватывал инициативу, во втором тайме мы ее перехватили. Надо было выжать максимум.
— Что изменится в вашей игре с «Краснодаром» в РПЛ в понедельник?
— Что‑то поменяется. Надо посмотреть, что у нас по повреждениям, какие футболисты смогут помочь.
— Как оцените сэйв Скопинцева носом?
— Честно, не видел. Видел, что вытащил удар, он молодец.
— Почему сняли с игры Бителло? Понимали, что близится серия пенальти?
— Понимал. Это уже игроки просили, Бителло подошел сказал, что у него задняя [поверхность бедра болит]. И Макс Осипенко показал, что ему нужно [замениться]. Если бы все было нормально, я бы их не менял.
— Какой итог весенней части сезона для команды под вашим руководством вы можете подвести?
— За прошедший матч ребятам огромное спасибо. Показали, что могут переигрывать чемпионов. Итог не мне подводить, для этого есть руководители. Мое дело — готовить команду к следующей игре, — сказал Гусев.