Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года — тогда выиграли КЕЧ. «Фрайбург» стал финалистом впервые в истории

«Астон Вилла» сыграет в финале еврокубка впервые за 44 года.

Команда под руководством Унаи Эмери вышла в финал Лиги Европы, победив «Ноттингем Форест» в полуфинале (0:1, 4:0). В финале «Астон Вилла» сыграет с «Фрайбургом», обыгравшим в полуфинале «Брагу» (1:2, 3:1).

Последний раз «Астон Вилла» играла в финале еврокубка в 1982 году — тогда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов, обыграв в решающем матче «Баварию» (1:0). Отметим, что бирмингемцы также дважды выигрывали Кубок Интертото — в 2001 и 2008 годах.

«Фрайбург» дошел до финала в еврокубках впервые в своей истории. До этого лучшим результатом немецкого клуба был выход в ⅛ финала Лиги Европы — команда делала это в сезонах-2022/23 и 2023/24.

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле.