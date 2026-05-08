У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие

После того, как «Райо Вальекано» победил «Страсбур» (1:0, 1:0) и вышел в финал Лиги конференций, Ла Лига гарантировала себе участие дополнительной команды в следующем розыгрыше ЛЧ.
УЕФА предоставляет дополнительное место в турнире двум странам, показавшим лучшие результаты по итогам сезона во всех трех еврокубках. Больше всего баллов набрала Англия — 28,125. Испания (22,093) занимает вторую строчку — Германия, набравшая 21,785 балла, уже не сможет ее опередить.
Сейчас в топ-5 команд Ла Лиги входят «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис». Первые четыре команды уже гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне.