Пивоваров о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Динамо» играло не хуже соперника — в понедельник постараемся взять реванш. Сезон еще не закончился — рано его оценивать"

В четверг бело-голубые вылетели из Кубка, уступив «Краснодару» по пенальти в ответном матче Пути РПЛ (0:0, пенальти — 5:6). 11 мая «Динамо» примет «быков» в матче 29-го тура Мир РПЛ.
«Эмоции печальные. К сожалению, для нас выступление в Кубке России закончилось, хотя в этом раунде мы играли не хуже соперника. Но пенальти — лотерея. “Краснодар” проходит в Суперфинал, а мы…
У нас осталось два матча в чемпионате, в которых мы будем играть на победу. Постараемся в понедельник взять реванш. Сезон оценивать рано — он еще не закончился", — сказал Пивоваров.