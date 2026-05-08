Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на вчерашней тренировке «Реала». На следующий день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена (COPE)

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отказался извиняться перед Орельеном Тчуамени после ссоры за день до драки.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.

Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и впоследствии начал дисциплинарное разбирательство в отношении обоих игроков. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, после вчерашней тренировки, на которой между Вальверде и Тчуамени впервые произошел конфликт, уругваец извинился перед всей командой, кроме Орельена. На следующий день он пожал руки всем, кроме француза.

Также Диас подтвердил, что в ходе сегодняшней драки футболисты били друг друга кулаками — в результате Федерико ударился о стол и потерял сознание.

Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались».