«Некоторые игроки считают, что капитаны действовали неправильно, когда Алонсо был главным. Тчуамени был одним из сторонников Хаби, а Вальверде — нет». Журналист Меана о «Реале»

Ранее стало известно, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и начал дисциплинарное разбирательство. Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.