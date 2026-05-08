«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)

«Реал» не планирует расставаться с Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени после драки полузащитников во время тренировки.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки в четверг. В результате Вальверде упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. При этом игроки начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

«Реал» провел экстренное совещание сразу после драки, а позже начал дисциплинарное разбирательство. К футболистам применят внутренний регламент клуба — возможные меры включают штраф, отстранение, расторжение контракта или продажу.

По информации El Mundo, «Реал» исключает возможность продажи кого-либо из двух игроков, поскольку они считаются ключевыми игроками в настоящем и в краткосрочной перспективе. При этом в отношении обоих будут приняты меры.

Также сообщается, что в клубе особенно обеспокоены поведением Вальверде, поскольку он станет основным капитаном «Реала» в следующем сезоне в случае непродления контракта с Дани Карвахалем. От уругвайца ждут изменений в поведении.