«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки в четверг. В результате Вальверде упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. При этом игроки начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.
«Реал» провел экстренное совещание сразу после драки, а позже начал дисциплинарное разбирательство. К футболистам применят внутренний регламент клуба — возможные меры включают штраф, отстранение, расторжение контракта или продажу.
По информации El Mundo, «Реал» исключает возможность продажи кого-либо из двух игроков, поскольку они считаются ключевыми игроками в настоящем и в краткосрочной перспективе. При этом в отношении обоих будут приняты меры.
Также сообщается, что в клубе особенно обеспокоены поведением Вальверде, поскольку он станет основным капитаном «Реала» в следующем сезоне в случае непродления контракта с Дани Карвахалем. От уругвайца ждут изменений в поведении.