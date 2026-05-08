Матч-центр
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Брага
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Шахтер
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
Краснодар
0
:
Динамо
0
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что “ПСЖ” вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»

Первый тренер Матвея Сафонова оценил вклад вратаря «ПСЖ» в выход парижан в финал Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (5:4, 1:1).

Источник: Спортс‘’

«За ответную игру с “Баварией” я бы поставил Матвею как минимум 7,5 по 10-балльной шкале. Выше не ставлю, потому что не хочу, чтобы обвинили в предвзятости из-за того, что я первый тренер. Он отыграл очень здорово, помог команде в двух матчах.

Да, по итогам полуфинала я бы поставил ему 9. А во второй игре были моменты, где он выбивал в аут. Но были два спасения, хорошо играл на выходах. В выходе в финал заслуга Матвея большая, не уверен, что «ПСЖ» добился бы такого успеха с другим вратарем.

Частые выносы в аут — может быть, техническая ошибка, а может, и вынужденная. Он действовал по ситуации, а результат показал, что Матвей прав. Рисковать в такой игре нельзя.

Кейн забил сумасшедший гол. Конечно, обидно, что «сухарь» сорвался. Перед игрой я говорил, что Матвей сыграет на своем уровне: не ниже, чем в первом матче, если защита будет лучше, чем в Париже. Так и получилось", — сказал Алексей Чистяков.