Матч Кубка Либертадорес отменили из-за беспорядков и возгорания

Матч Кубка Либертадорес с участием «Фламенго» отменили из-за беспорядков.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Матч четвертого тура группового этапа футбольного Кубка Либертадорес между колумбийским «Индепендьенте Медельин» и бразильским «Фламенго» отменен из-за беспорядков, сообщается на сайте турнира.

Встреча группы A прошла в Медельине. Как сообщает Globo, болельщики «Индепендьенте», протестовавшие против руководства клуба, перед началом игры освистали футболистов своей команды, а спустя две минуты после начала матч был остановлен из-за того, что фанатские группировки хозяев бросали на поле пиротехнику и другие предметы. Отмечается, что на трибуне возникло небольшое возгорание.

Игроки ушли в подтрибунное помещение, однако матч не был возобновлен из-за отсутствия гарантий безопасности. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение об отмене встречи. Согласно дисциплинарному кодексу организации, если команда признается ответственной за приостановку, отмену или прекращение матча, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.

«Фламенго» является действующим обладателем Кубка Либертадорес.