Матч Кубка Либертадорес отменили из-за беспорядков и возгорания

Встреча группы A прошла в Медельине. Как сообщает Globo, болельщики «Индепендьенте», протестовавшие против руководства клуба, перед началом игры освистали футболистов своей команды, а спустя две минуты после начала матч был остановлен из-за того, что фанатские группировки хозяев бросали на поле пиротехнику и другие предметы. Отмечается, что на трибуне возникло небольшое возгорание.