Месси о соперничестве с Роналду: «Он играл за “Реал”, я — за “Барсу”, футбольная среда подталкивает выбрать сторону. Люди получили удовольствие, независимо от того, кого поддерживали&r

«Это было частью футбольного мира. Это нормально: он играл за “Реал”, я — за “Барселону”. Класико, дерби, мы оба боролись за командные и индивидуальные трофеи. Футбольная среда сама подталкивает к этому. К соперничеству, к необходимости выбирать одну сторону или другую — это нормально и всегда возникает вокруг футбола, как и в случае с клубами или сборными. Все это оставалось исключительно в спортивной плоскости и происходило именно в тот период.
Сейчас точно так же сравнивают и современных игроков. Люди выбирают то, что им нравится. По ходу карьеры и он, и я добивались больших успехов, и это только усиливало наше соперничество. Мы всегда говорили, что у нас никогда не было близких отношений, мы редко пересекались — только на матчах или каких-то мероприятиях. Мы постоянно соревновались: выиграет он или выиграю я. Но все всегда было абсолютно нормально.
Теперь мы далеко друг от друга, у каждого свой этап и свой период жизни. Но это все равно осталось частью спорта и чем-то великим. Люди получили огромное удовольствие от этого соперничества, независимо от того, кого поддерживали. Эта конкуренция действительно проживалась очень ярко«, — сказал форвард “Интер Майами”.