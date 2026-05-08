Гаджиев готов заплатить Дзюбе и Джигану по 30 млн рублей за бой

— Какой пик может быть у Fight Nights в ближайшем будущем?
— Думаю, наш следующий пик — крутейший медиабой. Условно, Артем Дзюба против Джигана.
— Сколько готов заплатить Дзюбе?
— 30 млн рублей заплатил бы. Не знаю, много это для него или мало.
— Джиган больше бы попросил?
— Наверное, зависит от оппонента. Но думаю, да. Ему есть, что терять. Если Дзюба проиграет Джигану, то не страшно. Все скажут: «Ну и что, Джига — профик». Он же мастер спорта по кику. Видел его на деле, он дерется как спортсмен. Поэтому Дзюбе и Джигану заплатил бы по 30 млн рублей, — сказал Гаджиев.
Ранее Дзюба заявил, что готов подраться с рэпером Гуди.
Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом Гуди.
