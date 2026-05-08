Месси о сборных, которые могут выиграть ЧМ: «Франция выглядит сильной, у них много топ-игроков. У Испании и Бразилии — тоже. Есть Германия, Англия и Португалия»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, которые могут выиграть ЧМ-2026.

Аргентинец выделил Францию, Испанию и Бразилию, а также напомнил о Германии, Англии и Португалии. При этом Месси не исключил, что на турнире может появиться и неожиданный претендент.

"Франция снова выглядит очень сильной, у них много игроков топ-уровня. Испания и Бразилия тоже. Даже несмотря на то, что Бразилия в последнее время не в лучшей форме, они всегда являются претендентами и располагают игроками, чтобы бороться на каждом крупном турнире.

Потом есть привычные команды: Германия, Англия и Португалия, у которых тоже очень конкурентоспособный состав. А еще иногда бывает сюрприз, неожиданные вещи, которые сначала никто не предсказывает. Есть много сборных очень высокого уровня", — сказал Месси.