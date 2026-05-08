«Динамо» примет решение по тренеру в конце сезона. Гусев — один из кандидатов, но не единственный

У Ролана Гусева в конце сезона истекает контракт. В «Динамо» определятся в конце мая на заседании совета директоров. Гусев будет кандидатом, но не единственным.
После 28 туров РПЛ бело-голубые набрали 39 очков и идут восьмыми в таблице.
В «Динамо» еще не приняли решение о том, кто будет главным тренером в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».
У Ролана Гусева в конце сезона истекает контракт. В «Динамо» определятся в конце мая на заседании совета директоров. Гусев будет кандидатом, но не единственным.
После 28 туров РПЛ бело-голубые набрали 39 очков и идут восьмыми в таблице.