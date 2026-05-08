Жена Вальверде: «Никакого удара кулаком не было. Федерико просто ударился головой»

Ранее Бонино выложила фотографию с Вальверде в кепке. Была информация, что из-за драки с Тчуамени футболист получил рассечение головы.
"Я устала от этих людей. Устала, что они говорят безнаказанно. Что еще должно произойти? Какие доказательства им нужны?
И я делаю это достоянием общественности, потому что пыталась уладить вопрос в частном порядке, но люди двуличны. Они ведут себя со мной мило, а потом распространяют всякую чушь, даже говорят, что я продаю свою фотографии. Разговоры, клевета и попытки очернить людей имеют последствия.
И не забывайте: не мужчина тот, кто нападает на женщину футболиста, которая находится на шестом месяце беременности, чтобы выплеснуть свою личную ненависть.
Я устала, черт возьми. Я должна переживать о здоровье ребенка — три года назад у меня с этим и так было достаточно проблем. А теперь я, вообще ни при чем, должна терпеть какого-то типа, который постоянно критикует меня без малейшего смысла.
Все, хватит. Должен быть предел.
Федерико ударился головой, на нем кепка. Есть порез, который под кепкой не видно. И это не следствие какого-то удара кулаком, потому что НИКАКОГО УДАРА НЕ БЫЛО. Это следствие того, что он ударился. Это уже сказали все. Во что еще вы хотите верить? Хотите увидеть кровь? Здесь этого увидите", — написала в соцсетях жена Вальверде.