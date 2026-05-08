Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Жена Вальверде: «Никакого удара кулаком не было. Федерико просто ударился головой»

Мина Бонино, жена хавбека «Реала» Федерико Вальверде, ответила на плохой комментарий в социальных сетях на фоне новостей о драке ее мужа с Орельеном Тчуамени.

Ранее Бонино выложила фотографию с Вальверде в кепке. Была информация, что из-за драки с Тчуамени футболист получил рассечение головы.

"Я устала от этих людей. Устала, что они говорят безнаказанно. Что еще должно произойти? Какие доказательства им нужны?

И я делаю это достоянием общественности, потому что пыталась уладить вопрос в частном порядке, но люди двуличны. Они ведут себя со мной мило, а потом распространяют всякую чушь, даже говорят, что я продаю свою фотографии. Разговоры, клевета и попытки очернить людей имеют последствия.

И не забывайте: не мужчина тот, кто нападает на женщину футболиста, которая находится на шестом месяце беременности, чтобы выплеснуть свою личную ненависть.

Я устала, черт возьми. Я должна переживать о здоровье ребенка — три года назад у меня с этим и так было достаточно проблем. А теперь я, вообще ни при чем, должна терпеть какого-то типа, который постоянно критикует меня без малейшего смысла.

Все, хватит. Должен быть предел.

Федерико ударился головой, на нем кепка. Есть порез, который под кепкой не видно. И это не следствие какого-то удара кулаком, потому что НИКАКОГО УДАРА НЕ БЫЛО. Это следствие того, что он ударился. Это уже сказали все. Во что еще вы хотите верить? Хотите увидеть кровь? Здесь этого увидите", — написала в соцсетях жена Вальверде.