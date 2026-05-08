Тренер «Родины» Диас о выходе в РПЛ: «Может, выпьем одно пиво. Сегодня можно»

— По игре ничего не скажу. Мы вышли в РПЛ, про футбол не будем говорить сегодня.
— Поедете сейчас праздновать? Что будете выпивать сегодня?
— Что‑нибудь придумаем. Наверное, без алкоголя. Может, выпьем одно пиво. Не больше. Но сегодня можно.
— Какие эмоции в целом? Вас подкидывала команда, сильно радовалась.
— Очень сложно описать, что чувствую. Очень много эмоций. И я далеко от семьи… Хочу обнять свою семью. Жену и детей. Они натерпелись за этот сезон вместе со мной. Они заслужили эту победу и должны радоваться с нами, — сказал Диас.