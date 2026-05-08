Луис Энрике: «Получаю огромное удовольствие от жизни в Петербурге, прогулок. Люди здесь хорошо образованны и воспитанны, если хотят сфотографироваться — подождут, пока закончишь дела»

— Ты уже год выступаешь за «Зенит». Как тебе жизнь в России?
— Нам с женой очень нравится Россия. «Зенит», как Петербург, открыт ко многим культурам — это помогло нам на первых порах, объяснив и показав что-то. Получаю огромное удовольствие от жизни здесь, прогулок по городу и игры за «Зенит». Рассчитываю, что это ощущение продолжится.
— На какой из городов, в которых ты жил, похож Петербург?
— Я сравню с Севильей. Тоже много красивых мест, много воды в городе, культуры, добрых людей, кулинария.
— Какое у тебя любимое место в Санкт-Петербурге?
— Стадион! И, конечно, семье нравится центр города. Там всегда много людей, очень много красивых зданий, улиц и хороших ресторанов. Мне очень нравится, что люди здесь хорошо образованны и воспитанны, добрые. Они соблюдают дистанцию, выдерживают время и не беспокоят тебя понапрасну. Если они хотят сфотографироваться и взять автограф, то подождут, пока ты закончишь свои дела, и подойдут.
Я всегда с большим уважением к этому отношусь и никогда им не отказываю.
— Пугает поздняя осень и зима, когда холода и рано темнеет? Как ты это пережил? Не было депрессии?
— Было очень сложно и непривычно. Я никогда не был в столь холодных климатических условиях. Поэтому определенные сложности имелись, но удалось к ним быстро адаптироваться. Сейчас май — солнечно, еще более прекрасный город, — сказал бразилец.