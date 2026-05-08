Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Луис Энрике: «Получаю огромное удовольствие от жизни в Петербурге, прогулок. Люди здесь хорошо образованны и воспитанны, если хотят сфотографироваться — подождут, пока закончишь дела»

Луис Энрике Андре высказался о жизни в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс‘’

— Ты уже год выступаешь за «Зенит». Как тебе жизнь в России?

— Нам с женой очень нравится Россия. «Зенит», как Петербург, открыт ко многим культурам — это помогло нам на первых порах, объяснив и показав что-то. Получаю огромное удовольствие от жизни здесь, прогулок по городу и игры за «Зенит». Рассчитываю, что это ощущение продолжится.

— На какой из городов, в которых ты жил, похож Петербург?

— Я сравню с Севильей. Тоже много красивых мест, много воды в городе, культуры, добрых людей, кулинария.

— Какое у тебя любимое место в Санкт-Петербурге?

— Стадион! И, конечно, семье нравится центр города. Там всегда много людей, очень много красивых зданий, улиц и хороших ресторанов. Мне очень нравится, что люди здесь хорошо образованны и воспитанны, добрые. Они соблюдают дистанцию, выдерживают время и не беспокоят тебя понапрасну. Если они хотят сфотографироваться и взять автограф, то подождут, пока ты закончишь свои дела, и подойдут.

Я всегда с большим уважением к этому отношусь и никогда им не отказываю.

— Пугает поздняя осень и зима, когда холода и рано темнеет? Как ты это пережил? Не было депрессии?

— Было очень сложно и непривычно. Я никогда не был в столь холодных климатических условиях. Поэтому определенные сложности имелись, но удалось к ним быстро адаптироваться. Сейчас май — солнечно, еще более прекрасный город, — сказал бразилец.