В «Марселе» недовольны Гринвудом, пропускающим обязательные уроки французского и игнорирующим указания на тренировках. Мэйсона считают неблагодарным и не видят самоотдачи

Также руководство летом было недовольно отказом Мэйсона от участия в маркетинговой акции, организованной совместно с поставщиком экипировки. Еще один повод для возмущений — нежелание вингера ходить на обязательные уроки французского. Периодические пропуски игрок объяснял тем, что в раздевалке все говорят по-английски, и попытки изменить его отношение с помощью разговоров и штрафов ни к чему не привели.