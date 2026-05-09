Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

В «Марселе» недовольны Гринвудом, пропускающим обязательные уроки французского и игнорирующим указания на тренировках. Мэйсона считают неблагодарным и не видят самоотдачи

В «Марселе» разочарованы Мэйсоном Гринвудом.

По данным L"Equipe, у вингера испортились отношения с новым тренерским штабом. На этой неделе Хабиб Бейе прервал тренировку в том числе из-за того, что англичанин игнорировал указания и действовал эгоистично. Гринвуда выгонял с занятий и Роберто Де Дзерби, предыдущий тренер.

Также руководство летом было недовольно отказом Мэйсона от участия в маркетинговой акции, организованной совместно с поставщиком экипировки. Еще один повод для возмущений — нежелание вингера ходить на обязательные уроки французского. Периодические пропуски игрок объяснял тем, что в раздевалке все говорят по-английски, и попытки изменить его отношение с помощью разговоров и штрафов ни к чему не привели.

В «Марселе» раздражены тем, что футболист не демонстрирует самоотдачи и благодарности за то, что ему дали шанс перезапустить карьеру после скандала с насилии над девушкой.

Сам игрок постоянно чувствовал, что за ним следят. Сотрудники тренерского штаба фиксировали все этапы его восстановительных процедур (массаж, ледяные ванны и так далее), которые Гринвуд часто пропускал перед матчами. Также охране базы было поручено не пропускать курьеров с едой, которых Мэйсон иногда вызывал после матчей.

«Марсель» надеялся выгодно продать англичанина, но из-за нестабильности футболист котируется не так высоко, как того хотели бы в клубе.

В этом сезоне экс-вингер «Манчестер Юнайтед» забил 15 мячей в 30 турах чемпионата Франции. Сейчас у него сухая серия — шесть игр без голов.