Зинин о выходе «Родины» в РПЛ: «У меня была четкая уверенность, сегодня я был спокоен»

Накануне москвичи победили «Челябинск» (2:0) в 33-м туре Лиги PARI и гарантировали себе повышение в классе.
— Поздравляю, вы долго к этому шли.
— Разве долго? Кажется, наоборот.
— Что сейчас чувствуете?
— Я за них рад. Это такой трепетный, душевный момент. Что может быть лучше?
— Вы верите, что это случилось?
— Да. У меня была четкая уверенность, сегодня я был спокоен. Даже чувствовал, что счет 2:0 будет.
Я накануне разговаривал с Артуром Гарибяном (форвард Родины вышел на замену и забил второй гол — Спортс«). Он все переживал, что не забивает. Я ему сказал: “Артур Джан, твой день придет, он завтра”.
— Последние минуты были очень неровными. Не переживали, что выход в РПЛ мог отложиться?
— Я всегда думаю о лучшем! — передает слова Зинина корреспондент Спортса" Илья Ковалев.