Директор «Баварии» Фройнд о 16-летнем брате Хвичи на просмотре в Мюнхене: «Он тренируется и провел пробный матч. Талантливый молодой игрок»

Неделю назад 16-летний вингер Торнике Кварацхелия впервые попал в заявку «Динамо» Тбилиси.
«Могу подтвердить, что его брат здесь. Он тренируется и провел пробный матч. Он талантливый молодой игрок. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Фройнд.
Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд подтвердил, что брат вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии проходит просмотр в клубе.
