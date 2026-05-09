Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Ливерпуль
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.93
П2
3.85
Футбол. Испания
15:00
Эльче
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.32
П2
3.30
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.09
П2
3.00
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.05
П2
3.50
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.03
П2
5.70
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.00
П2
8.50
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.00
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.61
П2
10.50
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.71
П2
2.57
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.77
П2
1.96
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.31
П2
3.85
Футбол. Италия
19:00
Лацио
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.16
X
3.71
П2
1.91
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.91
П2
7.32
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.89
X
5.14
П2
1.57
Футбол. Испания
19:30
Атлетико
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.59
П2
3.47
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.60
П2
1.45
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.64
П2
2.64

Как зародилась легенда про «матч смерти»

В 1942-м в оккупированном Германией Киеве состоялся «матч смерти». Согласно одной из версий, футболистов расстреляли за победу над немцами. Был ли «матч смерти» на самом деле и какова судьба участников — в материале «РБК Спорт».

Источник: ITAR-TASS

Одной из самых известных футбольных игр во время Великой Отечественной войны стал «матч смерти», который состоялся 9 августа 1942 года в оккупированном Киеве. Встреча прошла между советской командой «Старт», составленной из бывших игроков киевского «Динамо», и немецкой командой «Флакельф», которая была собрана из военнослужащих люфтваффе и ПВО. Тогда немцы проиграли со счетом 3:5.

Через некоторое время ряд футболистов-киевлян, принимавших участие в матче, оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны. На основе репортажей, книги и фильма появилась легенда, что якобы перед игрой в раздевалку советской команды вошел немецкий офицер и потребовал под угрозой расстрела проиграть матч.

Впервые о расстрелянных киевских футболистах сообщили в статье «Так было в Киеве…» газеты «Известия» от 16 ноября 1943 года. Военный корреспондент Евгений Кригер, который рассказывал о жизни киевлян в немецкой оккупации, писал, что футболистов заставляли асфальтировать улицу перед домом гестапо, а затем всех расстреляли.

Источник: РИА "Новости"

В 1946 году в украинской молодежной газете «Сталинское племя» была опубликована киноповесть Александра Борщаговского «Матч смерти», а позже вышла его книга «Тревожные облака».

В 1958 году вышла книга Петра Северова и Наума Халемского «Последний поединок», которая посвящена событиям, связанным с «матчем смерти», предисловие к которой написал участник той встречи Владимир Балакин. Авторы рассказали о том, как динамовцы работали на хлебозаводе, а после того как победили немцев в матче, некоторые из них зимой 1943 года были расстреляны. Эта повесть стала одним из ключевых произведений, которые внесли вклад в формирование легенды.

В 1963—1964 годах на киностудии «Мосфильм» вышел художественный фильм «Третий тайм» об игре футболистов «Динамо» с немецкой командой. В нем упоминались две игры киевлян, после которых всех игроков убили за непокорность оккупантам.

Источник: Соцсети

Был ли в действительности «матч смерти»

После оккупации Киева в сентябре 1941 года довоенные спортивные клубы, в том числе и киевское «Динамо», фактически прекратили свое существование. Многие игроки ушли на фронт, оказались в плену или погибли. Оставшиеся в городе футболисты столкнулись с проблемами выживания в условиях оккупации. Поиск работы стал первоочередной задачей.

Ключевую роль в создании «Старта» сыграл довоенный спортивный функционер и тренер, получивший во время оккупации должность директора киевского хлебозавода, чех Иосиф Кордик. Он начал приглашать на хлебозавод футболистов, которые остались в городе и нуждались в работе.

Источник: Соцсети

На хлебозаводе постепенно собралось достаточное количество профессиональных футболистов, в том числе из «Динамо»: Николай Трусевич, Михаил Свиридовский, Макар Гончаренко, Федор Тютчев, Михаил Мельник, Иван Кузьменко, Алексей Клименко, Николай Коротких, Павел Комаров. Так образовалась команда, которую и назвали «Старт».

Она начала проводить матчи с командами, которые были созданы при предприятиях и воинских частях. Первая игра против «Руха» состоялась 7 июня 1942 года и завершилась победой со счетом 7:2. После этого были игры с командами, составленными из немецких, венгерских, румынских солдат. Всего «Старт» провел девять игр.

6 августа прошла встреча и с «Флакельфом», которая завершилась поражением немцев со счетом 1:5. Уже через три дня, 9 августа, прошел матч-реванш на стадионе «Зенит» в Киеве. Тогда «Старт» вновь победил команду из немецких военнослужащих со счетом 5:3. Через неделю, 16 августа, «Старт» выиграл у «Руха» с разгромным счетом 8:0. И это был последний матч этой команды.

Источник: Соловьев В., Черничкин Михаил/Фотохроника ТАСС

Спустя два дня после матча с «Рухом» начались аресты игроков «Старта». В гестапо оказались Трусевич, Кузьменко, Клименко, Свиридовский, Комаров. Через несколько дней — Гончаренко, Тютчев и Коротких. Часть из них отправили в концлагеря. Футболистов, работавших на Первом хлебозаводе, арестовали на рабочем месте, когда рабочие грузили муку на склад.

Были ли аресты связаны с игрой против «Флакельфа»? Официальных доказательств тому, что игрокам «Старта» угрожали смертью перед матчем, нет. Выжившие футболисты допускали, что смерть футболистов была связана с предательством. Кроме того, игроков обвиняли в том, что, работая на заводе, они бросали битое стекло в муку, которая предназначалась для немецких организаций в Киеве.

По показаниям Свиридовского в феврале 1944 года, их обвиняли в том, что «Динамо» было организовано НКВД, «а раз так — значит, цель организации понятна…». Свиридовский отмечал, что из восьми арестованных был освобожден только Балакин, который до войны играл за киевский «Локомотив».

Последним 6 сентября 1942 года был арестован Коротких, который погиб после того, как немцы выяснили, что он был офицером НКВД. Александр Ткаченко 8 сентября 1942 года был застрелен при попытке бегства.

Какова судьба советских футболистов «матча смерти»

Остальных футболистов продержали в гестапо в одиночных камерах около месяца. В сентябре 1942 года их перевели в Сырецкий концентрационный лагерь без определенного срока содержания. Там Михаил Путистин работал электромонтером, Тютчев и Комаров — его помощниками, Свиридовский и Гончаренко — в сапожной мастерской, а Трусевич, Кузьменко, Клименко и Тютчев были в выездной бригаде.

В феврале 1943 года несколько игроков «Старта», в том числе Николай Трусевич, Иван Кузьменко, Алексей Клименко и Николай Коротких, были расстреляны в Бабьем Яре.

Один из первых руководителей спортивного общества «Спартак» Николай Старостин в своей книге «Звезды большого футбола» отмечал, что Трусевич являлся выдающимся вратарем.

«Безвременная смерть от рук гестаповцев вместе с другими игроками киевского “Динамо” не позволила его таланту развернуться в полную меру. Но имя Трусевича как гражданина и выдающегося вратаря останется в памяти всех, кто знает и любит наш советский футбол», — отмечал Старостин.

Остальным, кроме Комарова, удалось бежать из концлагеря. Из игроков «Старта» в немецкой полиции служили Георгий Тимофеев и Лев Гундарев, которых после взятия Киева разоблачили органы НКГБ и отправили в лагеря.

Тютчев бежал из Сырецкого концлагеря в 1943 году. Он переплыл Днепр и присоединился к частям Красной армии. После войны работал разнорабочим, скончался в 1959 году от сердечного приступа.

Василий Сухарев с 1944 по 1946 год играл за киевское «Динамо». Он работал детским тренером, возглавлял юношескую сборную Украинской ССР (1969) и был награжден медалью «За боевые заслуги» (1964).

Владимир Балакин после Великой Отечественной войны перешел в «Динамо» (Киев). После окончания карьеры футболиста работал тренером в детской команде «Искра».

Гончаренко после войны прошел проверку НКВД и получил разрешение вернуться в киевское «Динамо». В 1946 году играл за «Пищевик» (Одесса), а в 1947-м завершил карьеру в клубе «Спартак» (Херсон). После завершения карьеры работал тренером.

Источник: ТАСС

Павел Комаров, который был вывезен немцами на территорию Германии в 1943 году, работал инженером на заводе Мессершмитта. В конце Второй мировой войны жил в Шотландии, где играл в командах нижних дивизионов, позже перебрался в Канаду, где и скончался.

Решение прокуратуры Гамбурга

В сентябре 1964 года указом президиума Верховного совета СССР медалью «За отвагу» посмертно наградили футболистов—участников «матча смерти» в 1942 году Трусевича, Клименко, Кузьменко и Коротких. Также Балакина, Гончаренко, Мельника, Путистина, Свиридовского, Сухарева — отметили медалью «За боевые заслуги». Не наградили Александра Ткаченко и Федора Тютчева.

Прокуратура Гамбурга в 1974 году возбудила дело о «матче смерти». Оно было закрыто в феврале 2005-го. В заключении прокурора Йохена Кульманна отмечалось, что настоящую причину гибели футболистов установить не удалось.

«Футболисты Трусевич, Кузьменко и Клименко расстреляны вместе с другими узниками в Сырецком концлагере по приказу начальника лагеря Пауля Радомского весной 1943 года — спустя большой промежуток времени после игры 9 августа 1942 года», — отмечал прокурор.

По словам Кульманна, возможным поводом для массового расстрела в Сырецком лагере была попытка покушения на шефа гестапо, однако точных данных об этом нет. «Есть и другие версии — за диверсию подпольщиков, которую они осуществили на Киевском механическом заводе 23 февраля 1943 года, за попытку побега узников», — отмечал он.

По словам Кульманна, что точных данных о событиях, которые происходили в гестапо в Киеве, нет. «Свидетелей нет. Фамилии возможных преступников неизвестны или не названы. Таким образом, нет оснований возбудить новый процесс», — добавлял он.