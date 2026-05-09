Как зародилась легенда про «матч смерти»

В 1958 году вышла книга Петра Северова и Наума Халемского «Последний поединок», которая посвящена событиям, связанным с «матчем смерти», предисловие к которой написал участник той встречи Владимир Балакин. Авторы рассказали о том, как динамовцы работали на хлебозаводе, а после того как победили немцев в матче, некоторые из них зимой 1943 года были расстреляны. Эта повесть стала одним из ключевых произведений, которые внесли вклад в формирование легенды.