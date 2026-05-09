Директор «Родины» о приглашении Дзюбы: «Cамый выдающийся футболист последнего десятилетия. Обсуждать трансферы не буду»

В пятницу «Родина» досрочно вышла в РПЛ.
— Можете ли вы все‑таки пригласить Дзюбу в команду, раз вышли в РПЛ?
— Не хочу обсуждать кандидатуры. Скажу самое главное — мы сохраним все ключевые принципы, которые у нас есть. Сохраним костяк и наших игроков. Мы будем проповедовать тот футбол, который нам близок. А в процессе посмотрим, кого нам нужно добавить в коллектив, и будем общаться.
— У Дзюбы заканчивается контракт, а он большая звезда российского футбола.
— Дзюба — самый выдающийся футболист последнего десятилетия. Он и Игорь Акинфеев — два человека, которые многое сделали. Поэтому об этих футболистах надо говорить только с уважением. Но обсуждать трансферы сейчас точно не буду, — сказал Зинин.