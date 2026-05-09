Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
1.10
X
17.00
П2
41.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Борнмут
0
П1
2.75
X
3.67
П2
2.55
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
3.10
X
3.57
П2
2.38
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
1
:
Боруссия М
0
П1
1.41
X
4.90
П2
8.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
П1
1.07
X
12.00
П2
32.00
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Санкт-Паули
0
П1
1.45
X
4.42
П2
9.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
1
:
Байер
1
П1
2.15
X
3.80
П2
3.25
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
0
:
Удинезе
0
П1
2.75
X
2.35
П2
4.08
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Эспаньол
П1
2.00
X
3.30
П2
4.33
Футбол. Италия
19:00
Лацио
:
Интер
П1
3.95
X
3.65
П2
2.00
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Брентфорд
П1
1.40
X
5.73
П2
7.00
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Бавария
П1
4.93
X
5.16
П2
1.57
Футбол. Испания
19:30
Атлетико
:
Сельта
П1
2.11
X
3.64
П2
3.50
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
П1
8.50
X
4.80
П2
1.44
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
П1
2.70
X
3.64
П2
2.64
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
П1
X
П2

«Шанхай» Слуцкого отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче чемпионата Китая

Встреча с «Чунцин Тунлян» завершилась со счетом 2:2.

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Чунцин Тунлян» со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Китая по футболу.

У хозяев дубль сделал Чжу Чэньцзе (66-я и 75-я минуты). У гостей отличились Ландри Димата (9-я) и Джордже Чымпану (30-я).

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник хозяев Вилсон Манафа.

На счету «Шанхай Шэньхуа» 11 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице. «Чунцин Тунлян» (20) расположился на второй строчке.

Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.

В следующем туре 16 мая «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Юньнань Юйкунь».

«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.