«Шанхай» Слуцкого отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Чунцин Тунлян» со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Китая по футболу.
У хозяев дубль сделал Чжу Чэньцзе (66-я и 75-я минуты). У гостей отличились Ландри Димата (9-я) и Джордже Чымпану (30-я).
В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник хозяев Вилсон Манафа.
На счету «Шанхай Шэньхуа» 11 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице. «Чунцин Тунлян» (20) расположился на второй строчке.
Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.
В следующем туре 16 мая «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Юньнань Юйкунь».
«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.