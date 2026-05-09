«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной». Дэвис из «Удинезе» выложил фото защитника «Кальяри» Доссены и призвал Серию А разобраться

Форвард «Удинезе» Кинан Дэвис рассказал, как именно Альберто Доссена оскорбил его в матче Серии А.
28-летний англичанин опубликовал фотографию защитника «Кальяри».
«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной сегодня во время игры. Надеюсь, Серия А что-то с этим сделает, но посмотрим», — написал Дэвис под снимком.