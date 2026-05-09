Киву о 3:0 с «Лацио»: «Победа в чемпионате — заслуга фантастических игроков. “Интер” 2010-го и 2026-го сравнивать нельзя, но обе команды дарят радость фанатам, а это главное»

«Заслуга Лаутаро (Мартинеса — Спортс»") в том, что он вкладывает душу и профессионализм, стараясь отдавать все, что у него есть, каждый раз, когда выходит на поле. А заслуга остальных — следовать за ним и создавать ему условия для определенных действий. В целом победа в чемпионате — заслуга фантастических игроков и великолепной команды. Они заслуживают всего того, что переживают в этот особенный период.
У нас есть принципы и ценности, которые необходимо дополнять. Игроки проделывают огромную работу и получают удовольствие, стараясь доминировать в игре. Система сама по себе значит немного — важны ценности, менталитет и все то, что делается на поле, как команда располагается относительно соперника и его оборонительного подхода.
По ходу сезона мы уже показывали, что способны делать определенные вещи, хотя в некоторых матчах у нас это получалось хуже. Нам есть над чем работать, и мы можем прибавлять.
Жозеп Мартинес был готов и раньше, как и Зоммер с Ди Дженнаро. Они — одна из душ этой команды, как и ребята, которые поднимаются из академии. Наши вратари обладают международным уровнем, и мы никогда не сомневались в их качествах.
Я наслаждаюсь невероятной командой. Как игрок я был частью команды 2010 года, но сравнивать их нельзя — времена и обстоятельства меняются. Но и команда 2010 года, и эта команда 2026 года дарят радость болельщикам — а это самое главное", — сказал Киву.