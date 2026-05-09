Футбол. Первая лига
10.05
Уфа
:
Ротор
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Ювентус
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
Киву о 3:0 с «Лацио»: «Победа в чемпионате — заслуга фантастических игроков. “Интер” 2010-го и 2026-го сравнивать нельзя, но обе команды дарят радость фанатам, а это главное»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Лацио» (3:0) в 36-м туре Серии А.

«Заслуга Лаутаро (Мартинеса — Спортс»") в том, что он вкладывает душу и профессионализм, стараясь отдавать все, что у него есть, каждый раз, когда выходит на поле. А заслуга остальных — следовать за ним и создавать ему условия для определенных действий. В целом победа в чемпионате — заслуга фантастических игроков и великолепной команды. Они заслуживают всего того, что переживают в этот особенный период.

У нас есть принципы и ценности, которые необходимо дополнять. Игроки проделывают огромную работу и получают удовольствие, стараясь доминировать в игре. Система сама по себе значит немного — важны ценности, менталитет и все то, что делается на поле, как команда располагается относительно соперника и его оборонительного подхода.

По ходу сезона мы уже показывали, что способны делать определенные вещи, хотя в некоторых матчах у нас это получалось хуже. Нам есть над чем работать, и мы можем прибавлять.

Жозеп Мартинес был готов и раньше, как и Зоммер с Ди Дженнаро. Они — одна из душ этой команды, как и ребята, которые поднимаются из академии. Наши вратари обладают международным уровнем, и мы никогда не сомневались в их качествах.

Я наслаждаюсь невероятной командой. Как игрок я был частью команды 2010 года, но сравнивать их нельзя — времена и обстоятельства меняются. Но и команда 2010 года, и эта команда 2026 года дарят радость болельщикам — а это самое главное", — сказал Киву.