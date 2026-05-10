Роджерс о Роналду: «Он был любимым футболистом моей мамы. После игры я попросил его поздороваться с ней, и он это сделал. Он сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»

«Наша связь тянется уже очень давно. Когда я был молодым тренером в “Челси”, моя мама присутствовала на матче против “Манчестер Юнайтед”. Она хотела познакомиться с Роналду, который тогда был ее любимым футболистом, несмотря на то, что я работал в “Челси”. После игры я поговорил с Криштиану и спросил, может ли он поздороваться с моей мамой — и он это сделал.
Она умерла в 2010 году. Когда он познакомился с ней, это значило все и для меня, и для нее. Он уделил ей время, сфотографировался с ней, сказал добрые слова — и это навсегда осталось со мной. Именно с того момента между нами и появилась эта связь.
Он совершил невероятные вещи в своей карьере и, вероятно, именно из-за него сюда приехало так много людей из Европы и со всего мира. Но я никогда не забуду тот момент, потому что он был очень особенным для моей мамы и, конечно, для меня. Моя мама не болела за «Манчестер Юнайтед», она просто любила футбол. И понимала, что такое настоящий великий игрок", — сказал Роджерс.