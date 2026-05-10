Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Уфа
:
Ротор
Футбол. Премьер-лига
12:30
Оренбург
:
Крылья Советов
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Спартак Кс
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Бетис
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Ювентус
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
Роджерс о Роналду: «Он был любимым футболистом моей мамы. После игры я попросил его поздороваться с ней, и он это сделал. Он сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»

Главный тренер «Аль-Кадисии» Брендан Роджерс рассказал трогательную историю о Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

«Наша связь тянется уже очень давно. Когда я был молодым тренером в “Челси”, моя мама присутствовала на матче против “Манчестер Юнайтед”. Она хотела познакомиться с Роналду, который тогда был ее любимым футболистом, несмотря на то, что я работал в “Челси”. После игры я поговорил с Криштиану и спросил, может ли он поздороваться с моей мамой — и он это сделал.

Она умерла в 2010 году. Когда он познакомился с ней, это значило все и для меня, и для нее. Он уделил ей время, сфотографировался с ней, сказал добрые слова — и это навсегда осталось со мной. Именно с того момента между нами и появилась эта связь.

Он совершил невероятные вещи в своей карьере и, вероятно, именно из-за него сюда приехало так много людей из Европы и со всего мира. Но я никогда не забуду тот момент, потому что он был очень особенным для моей мамы и, конечно, для меня. Моя мама не болела за «Манчестер Юнайтед», она просто любила футбол. И понимала, что такое настоящий великий игрок", — сказал Роджерс.