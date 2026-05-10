Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «Ювентус» уже давно продолжает в том же духе: забивает быстрый гол, а потом не доводит игру до конца"

"Мы уже давно говорим, что продолжаем в том же духе: забиваем быстрый гол, а потом не доводим игру до конца — это словно копипаст предыдущих ошибок.
Мы доминируем на протяжении всех матчей. Кажется, что полностью контролируем ситуацию, а потом ведем себя легкомысленно, когда теряем игру, делаем неточные пасы, что просто невероятно для того уровня футбола, на котором мы играем.
Мы, похоже, не можем сохранять концентрацию, решимость и упорство на протяжении всего матча игры. Как только мы совершаем эти ошибки, нарастают напряжение и страх, и игра выравнивается.
Потом начинаем злиться на себя, берем игру в свои руки и возвращаем ее в правильное русло. Такая игра не может закончиться со счетом 1:0, мы почти не позволяли им выходить на нашу половину поля. У нас было много ситуаций, когда при двух вариантах развития атаки мы всегда выбирали третий — худший. Вот такие мы", — сказал Спаллетти.