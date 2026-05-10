Губерниев о Капризове: «Легионер номер один в НХЛ. Пару дней назад я говорил, что Сафонов — лицо российского спорта за рубежом. Но сейчас Кирилл практически начал обгонять Матвея»

Форвард забросил шайбу и сделал 2 передачи в 3-й игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1−2).
На счету 29-летнего хоккеиста теперь 14 (4+10) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+11». Он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров розыгрыша.
"Если пару дней назад я говорил, что Матвей Сафонов — лицо российского спорта за рубежом, потому что Сафонов играет в плей-офф, а Овечкин нет. Да, турниры и виды спорта разные, но тем не менее. Но сейчас к Сафонову не просто вплотную подобрался Капризов, а практически начал его обгонять.
Я за Кирилла очень рад, он демонстрирует феноменальные лидерские качества. Он сейчас легионер номер один в НХЛ. Что касается российских хоккеистов — ответ однозначный, но он сейчас в плей-офф лучший среди всех канадцев, американцев и европейцев. Так держать, главное без травм.
Он огромный молодец, прекрасный парень, я его очень люблю. Поэтому Капризик, жги!" — сказал Губерниев.