Николаев об удалении Андраде в матче с «Локо»: «Критерии для красной: открытые шипы, попадание в икроножную мышцу, высокий контакт, продавливание. Нарушение серьезное»

На 9-й минуте Андраде попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву. Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца.
— Какие критерии здесь за красную карточку?
— Если брать критерии для красной карточки, то это, естественно, открытые шипы, место, в которое попадает игрок сопернику — это икроножная мышца. Это, естественно, высокий контакт. Это элемент продавливания, то есть игрок не убирает ногу, а идет прямой ногой. Поэтому все эти критерии говорят о серьезном нарушении правил.
— Возможно ли это увидеть в динамике?
— Мы часто говорим о том, что в любых эпизодах здорово, если арбитр сам принимает решение. Здесь, возможно, ему могло показаться, что контакт был вскользь. Но если посмотреть более внимательно и на мониторе, то, конечно, это нарушение заслуживает удаления, — сказал Николаев.