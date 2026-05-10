Боуэн про отмену гола «Арсеналу»: «На вратарях фолят в каждом матче, но свисток молчит. Если голкипер выходит из вратарской, он должен быть готов к контакту — в этом смысл борьбы»

Полузащитник «Вест Хэма» Джеррод Боуэн высказался после поражения от «Арсенала» (0:1) в 36-м туре АПЛ и оценил отмененный на 95-й минуте гол в ворота «канониров» из-за фола нападающего Пабло Фелипе против голкипера Давида Райи.

— Они лучший пример того, как эффективно можно играть на стандартах. Они действуют очень жестко и постоянно стараются доставить мяч прямо во вратарскую, под давление на голкипера. Уверен, если пересмотреть каждый матч, можно увидеть массу моментов, когда на вратарях фолят, но свисток молчит. Если уж фиксировать такие нарушения, тогда делайте это стабильно — в каждом матче и в каждом подобном эпизоде.

— Был ли это фол?

— Думаю, рука на вратаре у него была. Не хочу выглядеть наивным или говорить глупости — контакт действительно был. Но когда голкипер выходит на подачу, наша задача как раз помешать ему. Мы не хотим, чтобы он спокойно забрал мяч. Если вратарь покидает пределы вратарской, он должен быть готов к контакту — в этом и смысл борьбы. Но тогда возникает вопрос: где проходит граница? Какова планка допустимого?

Мы проиграли. В игре, где нам нужно было сохранять структуру и качественно обороняться, они все-таки забили. Но мы оставались в игре до конца и сами создали несколько очень хороших моментов. Как бы ни трактовали тот эпизод, факт остается фактом — мы проиграли и потеряли очки.

Впереди два тура, и теперь для нас каждый матч — вопрос жизни и смерти. Сегодня команда показала правильный настрой, мы на равных бились с лидером Премьер-лиги, поэтому опускать руки нельзя. Нужно продолжать бороться — другого выхода у нас нет, — сказал капитан «Вест Хэма».