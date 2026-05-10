У «Милана» 1 победа и 4 поражения в 6 последних матчах

Команда Массимилиано Аллегри сегодня уступила «Аталанте» на своем поле в 36-м туре Серии А — 2:3.
С начала апреля «россонери» также потерпели поражения от «Сассуоло» (0:2), «Удинезе» (0:3) и «Наполи» (0:1), сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0) и одержали победу над «Вероной» (1:0). Таким образом, в шести играх у них всего три гола.
За два тура до завершения чемпионата «Милан» располагается на четвертом месте. У него 67 очков — как и у «Ромы», идущей на пятой строчке. «Комо» отстает от них на два балла.
17 мая миланцы встретятся с «Дженоа», 24-го — с «Кальяри».