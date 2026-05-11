Итурральде об ударе Гарсии в лицо Беллингему: «Это пенальти. Движение локтя по направлению к лицу — ключевой фактор»

Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать 11-метровый удар после того, как Эрик Гарсия попал локтем в лицо Джуду Беллингему во втором тайме игры 35-го тура Ла Лиги.
"Это пенальти, потому что он поднимает локоть. Это ключевой фактор — движение локтя в направлении лица.
Эрик Гарсия в начале эпизода бежит с опущенным локтем, видит Беллингема и поднимает его. Следовало назначить пенальти.
ВАР не вмешивается, если что-то происходит по неосторожности, но вмешивается, если это опасное действие. Движение локтя по направлению к лицу — это опасное действие", — сказал экс-рефери.