Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Канселу выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы — Испания, Англия, Германия и Италия. Он первый, кому это удалось

Жоау Канселу стал первым футболистом в истории, выигравшим четыре из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Португальский защитник в воскресенье выиграл чемпионат Испании с «Барселоной».

За свою карьеру 31-летний Канселу также побеждал в АПЛ с «Манчестер Сити», в Серии А с «Ювентусом» и в Бундеслиге с «Баварией».

Кроме того, он также выигрывал чемпионат Португалии с «Бенфикой». Из топ-5 лиг ему не хватает только титула во французской Лиге 1.

По три топ-чемпионата выигрывали Златан Ибрагимович («Интер», «Барселона», «ПСЖ»), Арьен Роббен («Челси», «Реал», «Бавария») и Артуро Видаль («Ювентус», «Бавария», «Барселона»).