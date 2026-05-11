Канселу выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы — Испания, Англия, Германия и Италия. Он первый, кому это удалось

Португальский защитник в воскресенье выиграл чемпионат Испании с «Барселоной».
За свою карьеру 31-летний Канселу также побеждал в АПЛ с «Манчестер Сити», в Серии А с «Ювентусом» и в Бундеслиге с «Баварией».
Кроме того, он также выигрывал чемпионат Португалии с «Бенфикой». Из топ-5 лиг ему не хватает только титула во французской Лиге 1.
По три топ-чемпионата выигрывали Златан Ибрагимович («Интер», «Барселона», «ПСЖ»), Арьен Роббен («Челси», «Реал», «Бавария») и Артуро Видаль («Ювентус», «Бавария», «Барселона»).