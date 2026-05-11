Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Аллегри о 2:3 с «Аталантой»: «У “Милана” наступил спад. Я не могу упрекнуть игроков, виноватых искать не нужно. Сейчас главное, подготовиться к матчу с “Дженоа”

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (2:3) в 36-м туре Серии А.

«Нет смысла обсуждать то, что уже произошло, потому что изменить это мы не можем. Все, что нам остается, — хорошо поработать на следующей неделе и подойти максимально готовыми к матчу с “Дженоа”, который станет решающим в борьбе за Лигу чемпионов.

Первые десять минут сегодня были неплохими, но затем мы пропустили практически после первого же момента соперника, и после этого команда развалилась. Во втором тайме, уже при счете 0:3, мы все-таки отреагировали. По крайней мере, начали забивать. Понимаю, что это может звучать странно, но это хороший знак.

Естественно, никто не ожидал, что мы окажемся в настолько сложной ситуации. Я предполагал, что по ходу сезона у команды может случиться спад, но сейчас нужно думать только о следующем матче с «Дженоа», которая очень уверенно играет дома.

Нам нужны энтузиазм и голод до побед. Сейчас проблема не в Леау, не в Фюллькруге, Нкунку, Габбии, Меньяне или ком-то еще. Это проблема всей команды. У Рафы были моменты сегодня, но на следующей неделе он не сыграет, так что нам нужно сосредоточиться на подготовке к игре с «Дженоа».

Логично, что все команды должны играть два последних тура одновременно, но это зависит не от нас. Посмотрим, когда нам сообщат расписание. Я не могу упрекнуть этих ребят — они хорошо работают. Когда нет результата, первым ответственным всегда являюсь я, потому что я главный тренер. Эти ребята всегда выкладывались полностью. Сейчас не нужно искать виноватых — нужно понять, благодаря чему мы выиграли так много матчей в этом сезоне, и добиться еще двух побед.

Я много раз говорил, что место в Лиге чемпионов еще не гарантировано, несмотря на то что все вокруг считали иначе. Потому что я понимал — спада у нас еще не было. Теперь этот спад наступил, и нам нужно правильно завершить сезон", — сказал Аллегри в эфире DAZN.