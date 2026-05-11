Аллегри о 2:3 с «Аталантой»: «У “Милана” наступил спад. Я не могу упрекнуть игроков, виноватых искать не нужно. Сейчас главное, подготовиться к матчу с “Дженоа”

«Нет смысла обсуждать то, что уже произошло, потому что изменить это мы не можем. Все, что нам остается, — хорошо поработать на следующей неделе и подойти максимально готовыми к матчу с “Дженоа”, который станет решающим в борьбе за Лигу чемпионов.
Первые десять минут сегодня были неплохими, но затем мы пропустили практически после первого же момента соперника, и после этого команда развалилась. Во втором тайме, уже при счете 0:3, мы все-таки отреагировали. По крайней мере, начали забивать. Понимаю, что это может звучать странно, но это хороший знак.
Естественно, никто не ожидал, что мы окажемся в настолько сложной ситуации. Я предполагал, что по ходу сезона у команды может случиться спад, но сейчас нужно думать только о следующем матче с «Дженоа», которая очень уверенно играет дома.
Нам нужны энтузиазм и голод до побед. Сейчас проблема не в Леау, не в Фюллькруге, Нкунку, Габбии, Меньяне или ком-то еще. Это проблема всей команды. У Рафы были моменты сегодня, но на следующей неделе он не сыграет, так что нам нужно сосредоточиться на подготовке к игре с «Дженоа».
Логично, что все команды должны играть два последних тура одновременно, но это зависит не от нас. Посмотрим, когда нам сообщат расписание. Я не могу упрекнуть этих ребят — они хорошо работают. Когда нет результата, первым ответственным всегда являюсь я, потому что я главный тренер. Эти ребята всегда выкладывались полностью. Сейчас не нужно искать виноватых — нужно понять, благодаря чему мы выиграли так много матчей в этом сезоне, и добиться еще двух побед.
Я много раз говорил, что место в Лиге чемпионов еще не гарантировано, несмотря на то что все вокруг считали иначе. Потому что я понимал — спада у нас еще не было. Теперь этот спад наступил, и нам нужно правильно завершить сезон", — сказал Аллегри в эфире DAZN.