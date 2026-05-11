Аллегри о 2:3 с «Аталантой»: «У “Милана” наступил спад. Я не могу упрекнуть игроков, виноватых искать не нужно. Сейчас главное, подготовиться к матчу с “Дженоа”

Логично, что все команды должны играть два последних тура одновременно, но это зависит не от нас. Посмотрим, когда нам сообщат расписание. Я не могу упрекнуть этих ребят — они хорошо работают. Когда нет результата, первым ответственным всегда являюсь я, потому что я главный тренер. Эти ребята всегда выкладывались полностью. Сейчас не нужно искать виноватых — нужно понять, благодаря чему мы выиграли так много матчей в этом сезоне, и добиться еще двух побед.