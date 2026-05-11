Премьер Испании Сансес поздравил «Барселону» с чемпионством: «Это признание великолепной работы всей команды в этом сезоне»

«Поздравляю “Барселону” с новым чемпионским титулом в Ла Лиге. Это признание великолепной работы всей команды в этом сезоне.
Поздравления игрокам, тренерскому штабу и всем болельщикам «Барсы». Поздравляем, чемпионы!" — написал Санчес.
Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил «Барселону» в победой в Ла Лиге.
