Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Шмейхель об отмене гола «Вест Хэма»: «Это неправильно. И бесит, что “Арсенал” никогда бы не возглавлял таблицу, если бы такие моменты считались фолом. Именно так он забил много голов»

Петер Шмейхель остался недоволен решением Криса Каваны отменить гол «Вест Хэма» в ворота «Арсенала» (0:1) в АПЛ.

«Это решение сегодня — оно просто неправильное на многих уровнях. Что меня действительно бесит, так это то, что “Арсенал” никогда бы не возглавлял таблицу, если бы такие моменты считались фолом.

Именно так они забили очень много голов: блокируя игроков, удерживая их, делая самые разные вещи. А теперь мы дошли до этого… ВАР смотрел момент пять минут. Даррен Инглэнд, видеоассистент, смотрел пять минут.

Он снова и снова запускает повтор — уже одно это вызывает огромные сомнения в решении. Это не может считаться фолом, не может.

Я думаю, что это совершенно неправильно. Я просто не понимаю, почему вдруг теперь это фол, если весь сезон для всех команд это не было фолом.

Все это просто безумие«, — заявил экс-вратарь “Манчестер Юнайтед” в эфире Viaplay.