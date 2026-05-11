Талалаев о «Балтике»: «Вышли из Первой лиги и взбудоражили РПЛ. Показали, что необязательно вбухивать 100 млн евро. Если бы заняли 3-е место, половину лиги нужно было бы распускать»

"Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили всю эту лигу. Показали, что необязательно вбухивать для этого 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть, навязывать свое желание.
Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. В перерыве сборов в Турции я летал посмотреть вживую «Комо» — хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей.
И когда вы сравниваете меня с Романцевым и Семиным — это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи.
У нас в клубе все делают всё возможное для успеха. Тренерский штаб, пресс-служба. Все наши службы, болельщики… Я кайфую от того, что происходит.
Наверное, пока мы не заслужили [бронзу]. Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас и всколыхнули лигу, заняли третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать«, — сказал главный тренер “Балтики”.