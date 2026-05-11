Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Ультрас «Милана» раскритиковали руководство клуба: «Владельцы позорно попирают историю самого титулованного клуба Италии, видя в нем лишь финансовый проект»

Объединение фанатов «Милана» Curva Sud Milano перед матчем с «Аталантой» (2:3) выступило с критикой владельцев и руководства клуба на фоне неудачных результатов.

В заявлении отдельно критикуется политика генерального директора «россонери» Джорджио Фурлани, а также ориентация исключительно на получение прибыли — подход, который, по мнению Curva Sud, практиковался как при Elliott Management, так и при нынешних владельцах из RedBird во главе с Джерри Кардинале.

«Ровно четыре года назад мы праздновали одно из самых прекрасных скудетто в истории “Милана”. Тогда команда выиграла чемпионат благодаря качествам, которыми всегда славился этот клуб: смелости, характеру, единству, жажде борьбы, командному духу и невероятной поддержке болельщиков.

Это был незабываемый пример настоящего миланского духа. А что осталось теперь спустя четыре года? Та команда уже тогда нуждалась лишь в нескольких качественных игроках международного уровня, чтобы сделать следующий шаг вперед. Но ее полностью разрушила группа неспособных и некомпетентных руководителей во главе с Джорджо Фурлани, который сегодня стоит посреди руин собственного спортивного провала.

Это очевидно для всех — кроме тех, кому выгодно сохранять нынешнее положение дел. Владельцы видят «Милан» исключительно как финансовый проект, где все строится вокруг доходов и прибыли, при этом позорно попирая историю клуба и амбиции, которыми всегда жили его болельщики", — говорится в заявлении фанатов.

Примечательно, что Массимилиано Аллегри и спортивный директор Игли Таре получили поддержку со стороны болельщиков.

"Это компетентные специалисты, которые вынуждены постоянно сталкиваться с вмешательством Фурлани, мешающим построить действительно сильную команду.

Как можно принимать тот факт, что «Милан» больше не борется за скудетто, а довольствуется борьбой за второе, третье или четвертое места? Как можно настолько пренебрегать историей самого титулованного клуба Италии? Фурлани должен собрать вещи и уйти из «Милана», потому что именно он несет главную ответственность за четвертый подряд провальный сезон клуба", — также сказано в заявлении фанатов.

Кроме того, ультрас напомнили, что после поражения от «Сассуоло» капитан Майк Меньян увел команду в раздевалку, не позволив игрокам выслушать недовольство трибун.

«Но это не отменяет главного: все начинается с владельцев клуба, которые транслируют атмосферу посредственности и смирения — в полном противоречии с тем, что всегда было нужно “Милану”: мотивацией, огнем и амбициями», — говорится в заявлении Curva Sud.