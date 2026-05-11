Булатов про 0:1 с «Оренбургом»: «Крылья» переломили ход матча, были близки, чтобы забить"

"Это был важный матч для обеих команд. Первые 23 минуты получились неудачными, соперник оказывал давление, а мы привыкали к полю.
После этого переломили ход матча, были близки, чтобы забить. Расстроен, что голов в итоге не было", — сказал Булатов.
Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил поражение от «Оренбурга» (0:1) в Мир РПЛ.
