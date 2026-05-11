Самый дешевый футбольный клуб в Казахстане продан за $2,3 тыс

АСТАНА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана в 2026 году продали несколько профессиональных футбольных клубов на онлайн-аукционах. Как следует из данных торгов, которые проанализировал ТАСС, дешевле всего с молотка ушел вылетевший в прошлом году из премьер-лиги клуб «Туран» — его удалось реализовать за 1,1 млн тенге (порядка $2,3 тыс.) со второй попытки, снизив стартовую цену на 30%. Больше всего удалось выручить за «Актобе» — 364 млн тенге (более $790 тыс.).
В феврале сообщалось, что «Туран» был выставлен на торги владельцем — Управлением физкультуры и спорта Туркестанской области — с начальной ценой в 1,05 млн тенге (порядка $2,1 тыс. по курсу в том месяце). Согласно данным торговой площадки E-Qazyna, аукцион допускал продажу даже единственному участнику, однако торги признали несостоявшимися, так как ни одного заявления от потенциальных покупателей получено не было.
На повторных торгах стартовая цена была снижена до 737,8 тыс. тенге ($1,6 тыс.). На второй аукцион заявились два покупателя и его признали состоявшимся, цена продажи — 1,1 млн тенге. Сведения об участниках аукциона в карточке лота не уточняются, однако казахстанская инвестиционная компания Ordabasy Group ранее заявила, что она стала победителем торгов, а «сделка рассматривается холдингом как стратегическая социальная инициатива, направленная на развитие и укрепление спортивной инфраструктуры юга страны».
Самым дорогим проданным в этом году клубом стал «Актобе», который в 2025 году занял пятое место в турнирной таблице премьер-лиги — за 100% его акций на торгах заплатили 364 млн тенге (более $790 тыс.). В аукционе участвовал единственный покупатель, цену выше стартовой он не предложил. Продавцом выступило Управление финансов Актюбинской области, а сам клуб до этого принадлежал Управлению физкультуры и спорта региона. Покупатель в карточке лота также не уточняется, однако сам клуб сообщал, что собственником стала строительная компания Qazaq Stroy Properties.
По условиям продажи, новый собственник обязан сохранить не менее 70% штата в течение года, развивать основную, женскую и футзальную команды, а также детскую академию футбола, организовать отбор подростков в команду. Были у продавца и особенные требования, в частности, масштабировать бренд клуба новый собственник обязан за счет создания «уголков футбольного клуба в музеях города Актобе», также в его обязанности войдет выпуск энциклопедии и ведение архива команды.
Продажа «Атырау» и «Тараза».
Продать клуб «Атырау», оказавшийся в прошлом году на грани вылета из премьер-лиги (13-е место в таблице), удалось лишь с четвертой попытки и по цене втрое ниже планируемой — изначально Управление по госзакупкам Атырауской области выставило его на аукцион за 250 млн тенге ($542 тыс.), однако на торги никто не заявился. Затем торги объявляли еще два раза, снижая стартовую цену сначала до 175,5 млн тенге ($380 тыс.), а затем до 125,4 млн тенге ($272 тыс.), но желающих приобрести команду также не нашлось.
В четвертый раз начальная цена была снижена до 75,2 млн тенге ($163 тыс.), на аукцион заявился один участник, который приобрел клуб за 77 млн тенге ($167 тыс.). Покупателем, по данным администрации региона, стала компания Caspian Football Group. По условиям аукциона, новый собственник обязан будет сохранить все рабочие места, обеспечить отсутствие долгов перед игроками и сотрудниками, укомплектовать команду не менее чем 25 профессиональными игроками, вложить в строительство футбольной академии 1 млрд тенге (почти $2,2 млн), а также обеспечить участие команды в чемипионате Казахстана.
В Жамбылской области Казахстана в этом году администрация продала на торгах клуб «Тараз», выступающий в первой лиге (8-е место в 2025 году). Команду, согласно данным торговой площадки, продали за 10,8 млн тенге ($23,4 тыс.). При этом клуб имел долги, которые в сентябре прошлого года, как отмечается в карточке лота, оценивались более чем в $442 млн тенге (почти $1 млн). Новым владельцем стала компания SD Family.
Также в этом году в акимате (администрации) Шымкента сообщали о подписании меморандума о приватизации команды «Ордабасы» (победитель премьер-лиги в 2023 году) с крупной строительной компанией Integra Construction KZ. Сумма сделки не называлась.
Власти Казахстана в последние годы проводят политику по прекращению финансирования профессионального спорта за счет крупных вливаний средств госкомпаний и из бюджета. В частности, в 2025 году в стране приняли закон, который запрещает платить зарплаты иностранным спортсменам за счет бюджетных средств.