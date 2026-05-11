Самый дешевый футбольный клуб в Казахстане продан за $2,3 тыс

Продать клуб «Атырау», оказавшийся в прошлом году на грани вылета из премьер-лиги (13-е место в таблице), удалось лишь с четвертой попытки и по цене втрое ниже планируемой — изначально Управление по госзакупкам Атырауской области выставило его на аукцион за 250 млн тенге ($542 тыс.), однако на торги никто не заявился. Затем торги объявляли еще два раза, снижая стартовую цену сначала до 175,5 млн тенге ($380 тыс.), а затем до 125,4 млн тенге ($272 тыс.), но желающих приобрести команду также не нашлось.