Гаджиев о бое Дзюбы с рэпером Гуди: «Мы сейчас работаем над этим»

«Сейчас из прикольных людей реальную конкуренцию Гуди мог бы составить Артем Дзюба. Мы сейчас работаем над этим», — сказал Гаджиев.
Ранее Дзюба заявил, что готов подраться с рэпером Гуди.
Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом Гуди.
Кудряшова вырубил сын сотрудника ЦСКА. Раньше Гусакова увольняли из «Зенита»!
Жесточайший нокаут Кудряшова: ногой вырубил рэпер! Откачивали с кислородной маской.