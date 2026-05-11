Казанский про 1:2 с «Динамо»: «Ватерлоо» «Краснодара» — он сам виноват, все было в его ногах и головах. Лунев и Сергеев своей старой и счастливой «прописке» сделали ч

«Ватерлоо» (отсылка к битве при Ватерлоо — последнему крупному поражению армии Наполеона — Спортс«“) “Краснодара”. Футбол на стадионе “Динамо” был весь из каких-то хаотичных передвижений сделан. Как ремейк вчерашней чемпионской игры в Лондоне. Где качеством и не пахнет. А только чистый нерв. В таком результате — космизм судьбы. Как будто за те мгновения, когда “Динамо” было в шаге от чемпионства, а “Краснодар” уперся всеми рогами своих быков в тот самый матч, — пришла расплата. В разном облике: в офсайде Кривцова, в карамболе защитников “Динамо” в своей штрафной. И, главное, в ноге Лунева. Как спокойно он вел глазами Боселли. Как долго и надменно держал руки внизу: давай, бей… “Краснодар” виноват сам. Все было в его ногах и головах. Было видно, что они уверены в озарении, которое этой весной было с ними. И получили момент года с этим хоккейным выходом — как награду за веру в свой состав, в его качественное, а не количественное содержание. Но… Лунев и Сергеев вряд ли еще забыли свои адреса в Питере. И своей старой и счастливой “прописке” сделали чемпионский подарок”, — написал Казанский в своем-телеграм канале.