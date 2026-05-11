На стадионе «Динамо» объявили эвакуацию после матча с «Краснодаром»: «Чрезвычайная ситуация»

На стадионе «Динамо» сработала система эвакуации после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).
Примерно через 50 минут после окончания матча на территории «ВТБ Арены» сработала система оповещения об эвакуации: «Чрезвычайная ситуация, всем немедленно покинуть здание».
На стадионе уже работают кинологи, сообщает «РБ Спорт».