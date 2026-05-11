Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
Лунев с 8.6 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Динамо» с «Краснодаром». У Сперцяна 8.1, худший из игроков основы — Кордоба с 6.1

Андрей Лунев получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре Мир РПЛ (2:1). Вратарь московской команды набрал 8.6 балла и стал лучшим игроком встречи.

Источник: Спортс‘’

«Динамо»: Лунев — 8.6, Касерес — 8.0, Маричаль — 7.4, Осипенко — 7.7, Скопинцев — 6.6, Глебов — 7.1, Маринкин — 7.2, Нгамале — 6.6, Бителло — 6.7, Артур — 6.4, Тюкавин — 7.9.

Вышли на замену: Антон Миранчук — 6.1, Бабаев — 6.2, Сергеев — 7.3, Луис Чавес — без оценки.

«Краснодар»: Агкацев — 6.1, Оласа — 6.4, Коста — 7.2, Тормена — 6.2, Пальцев — 6.7, Ленини — 7.0, Черников — 6.2, Кривцов — 6.4, Сперцян — 8.1, Батчи — 6.5, Кордоба — 6.1.

Вышли на замену: Дуглас Аугусто — 6.5, Боселли — 6.1, Жубал — без оценки.