Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Сперцян ощущал, что «Динамо» тянуло время в матче с «Краснодаром»: «Конечно, такое было. Удача была не нашей стороне»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил игру в матче РПЛ с «Динамо» (1:2).

Источник: Спортс‘’

— Нужно было реализовать свои моменты, не хватило удачи. Удача была не нашей стороне.

— Знал про рекорд РПЛ по результативным передачам?

— Знал, но я только сравнялся, еще не побил. Рад, что удалось забить, рад помогать команде во всем, но расстроен, что не выиграли.

— В первом тайме Кордоба при счете 0:0 жаловался, что «Динамо» тянет время. Было ощущение, что игроки «Динамо» затягивали время с первых минут?

— Конечно, такое было.

— Остается одна игра, какие настроения в команде?

— Надежда есть, будем делать все возможное, осталось победить «Оренбург» и выиграть в финале [Кубка России у «Спартака»], — сказал Сперцян.

Троллинг дня: «Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения — сразу после победного гола «Краснодару».

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше