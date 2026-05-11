«Кто не скачет, тот мадридиста». Игроки «Барсы» поддержали кричалку фанатов во время парада: Ямаль и Гави прыгали, другие махали руками и подпевали

По ходу празднований чемпионского титула в Ла Лиге болельщики начали скандировать: «Кто не скачет, тот мадридиста».
На это отреагировали игроки «Барселоны», ехавшие на чемпионском автобусе. Некоторые начали подпевать, другие — махать руками в такт кричалке, а Ламин Ямаль и Гави стали прыгать.
Ямаль показал футболку «Слава богу, что я не мадридиста» во время парада «Барсы», а также держал флаг Палестины.
«Барселона» проводит чемпионский парад на улицах города: Флик участвует, Шченсны курил и вместе с Левандовским ел брошенное фанатами мороженое.