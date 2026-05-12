Скоулз об отмене гола «Вест Хэма»: «Там 2 фола — рука Фелипе лежала на Райе, он дергал его, тот не мог двигаться. Люди жалуются, что “Арсенал” делал это весь год, но это было по&n

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.
Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.
— Это фол. Два фола. Его [Фелипе] рука лежит сверху на нем [Райе], так невозможно двигаться. И еще он дергает его.
— Он обхватывает его рукой. И я также уверен, что он также держит его руку.
— Он сзади дергает его за руку.
— Одна его рука лежит на нем, другая придерживает руку. На это нельзя смотреть иначе, это фол.
— Если я обхвачу тебя рукой, это тебя удержит. Он большой парень.
— Да. Он сильный, так что ты знаешь, что не сможешь двигаться. Правда же?
— Да, — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.
«Люди жалуются, потому что “Арсенал” делал это весь год, но они делали это в рамках правил», — добавил Пол.